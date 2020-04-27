Какие чартерные рейсы будут осуществлены с 27 апреля по 17 мая (ДОКУМЕНТ)

Какие чартерные рейсы будут осуществлены с 27 апреля по 17 мая (ДОКУМЕНТ)

С 27 апреля по 17 мая запланирован ряд чартерных рейсов, которые доставят на Родину граждан Молдовы, находящихся в других странах. Список был утверждён Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Так, с 27 апреля по 3 мая была разрешена организация следующих чартерных авиарейсов:

  • Варшава – Кишинёв;
  • Франкфурт – Кишинёв;
  • Верона/Венеция – Кишинёв;
  • Лондон – Кишинёв.

С 4 по 10 мая будут осуществлены рейсы:

  • Лондон – Кишинёв;
  • Милан – Кишинёв;
  • Москва – Кишинёв;
  • Санкт-Петербург – Кишинёв;
  • Париж – Кишинёв;
  • Нью-Йорк – Кишинёв.

С 11 по 17 мая запланированы перелеты по направлениям:

  • Лондон – Кишинёв;
  • Верона/Венеция – Кишинёв;
  • Париж – Кишинёв;
  • Москва – Кишинёв.

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