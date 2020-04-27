Какие чартерные рейсы будут осуществлены с 27 апреля по 17 мая (ДОКУМЕНТ)

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С 27 апреля по 17 мая запланирован ряд чартерных рейсов, которые доставят на Родину граждан Молдовы, находящихся в других странах. Список был утверждён Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Так, с 27 апреля по 3 мая была разрешена организация следующих чартерных авиарейсов:

Варшава – Кишинёв;

Франкфурт – Кишинёв;

Верона/Венеция – Кишинёв;

Лондон – Кишинёв.

С 4 по 10 мая будут осуществлены рейсы:

Лондон – Кишинёв;

Милан – Кишинёв;

Москва – Кишинёв;

Санкт-Петербург – Кишинёв;

Париж – Кишинёв;

Нью-Йорк – Кишинёв.

С 11 по 17 мая запланированы перелеты по направлениям:

Лондон – Кишинёв;

Верона/Венеция – Кишинёв;

Париж – Кишинёв;

Москва – Кишинёв.

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