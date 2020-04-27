Назначена врио замглавы столичного Управления образования, ответственная за проект «Онлайн-обучение»

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан представил на сегодняшнем заседании муниципальных служб нового заместителя руководителя Главного управления образования, молодежи и спорта. Эту должность до объявления конкурса временно займет Даниела Мунка-Афтенев. Она будет менеджером проекта «Онлайн-обучение».

Даниела Мунка-Афтенев – доктор филологических наук английского языка, окончила магистратуру в США в области онлайн-образования. Стаж работы – 19 лет преподавания в школе и в университете. Она участвует в различных международных проектах в области образования и является координатором проекта школьного партнерства Северная Каролина – Республика Молдова.

Ион Чебан пожелал успехов новому заместителю руководителя Управления образования и выразил надежду, что в скором времени нас ждет прогресс в области онлайн-образования.

Напомним, платформа educatieonline.md была запущена 20 апреля в тестовом режиме. Видеоуроки транслируют три оператора: Moldtelecom, Arax и Starnet. Курсы будут преподаваться до конца 2019-2020 учебного года согласно национальной учебной программе.

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