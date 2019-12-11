Назначен новый врио главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией

Назначен новый врио главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией

Сергей Гаважук делегирован на должность главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией. Информацию подтвердил МОЛДПРЕС пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур. 

По его словам, Гаважук ранее был врио заместителя главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией, главой Северного бюро.

Глава ПБК Виорел Морарь в начале этой недели был делегирован в другое подразделение Генеральной прокуратуры после того, как новый генпрокурор Александр Стояногло распорядился о проведении тщательной проверки в ПБК и Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

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