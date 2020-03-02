Назначен новый врио директора “Городского автобусного парка” (ФОТО)

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Временно исполняющим обязанности директора муниципального предприятия “Городской автобусный парк” был назначен Геннадий Задесенец. Нового руководителя представил его сотрудникам вице-примар столицы Виктор Киронда.

Он отметил, что Задесенец был переведен из МП “Управление электротранспорта”, где в последние годы работал техническим директором и руководил процессом сборки троллейбусов. Он временно обеспечит управление “Городским автобусным парком”, пока не будет организован конкурс на замещение вакантной должности.

– В ходе визита я с сожалением констатировал, что на протяжении многих лет “Городскому автобусному парку” умышленно позволяли деградировать, – иначе я не могу объяснить то катастрофическое состояние, в котором ныне находится это мунпредприятие. Новому директору предстоит оценить текущую ситуацию, разработать план действий по модернизации автобусного парка и подготовить реализацию проекта по сборке новых автобусов, – отметил Киронда.

Он подчеркнул, что развитие сети маршрутов с большими и средними автобусами – приоритет примарии Кишинева на ближайшие 4 года. Напомним, на последнем заседании Мунсовета генпримар Кишинева Ион Чебан представил советникам проект по закупке и сборке в столице 100 новых автобусов. Пополнение автобусного, а затем и троллейбусного парков Кишинева призвано обеспечить столичных жителей качественным общественным транспортом, а также гарантировать транспортную безопасность в связи с нестабильностью работы маршруток.