Назначен новый врио директора “Городского автобусного парка” (ФОТО)

Назначен новый врио директора “Городского автобусного парка” (ФОТО)

Временно исполняющим обязанности директора муниципального предприятия “Городской автобусный парк” был назначен Геннадий Задесенец. Нового руководителя представил его сотрудникам вице-примар столицы Виктор Киронда.

Он отметил, что Задесенец был переведен из МП “Управление электротранспорта”, где в последние годы работал техническим директором и руководил процессом сборки троллейбусов. Он временно обеспечит управление “Городским автобусным парком”, пока не будет организован конкурс на замещение вакантной должности.

– В ходе визита я с сожалением констатировал, что на протяжении многих лет “Городскому автобусному парку” умышленно позволяли деградировать, – иначе я не могу объяснить то катастрофическое состояние, в котором ныне находится это мунпредприятие. Новому директору предстоит оценить текущую ситуацию, разработать план действий по модернизации автобусного парка и подготовить реализацию проекта по сборке новых автобусов, – отметил Киронда.

Он подчеркнул, что развитие сети маршрутов с большими и средними автобусами – приоритет примарии Кишинева на ближайшие 4 года. Напомним, на последнем заседании Мунсовета генпримар Кишинева Ион Чебан представил советникам проект по закупке и сборке в столице 100 новых автобусов. Пополнение автобусного, а затем и троллейбусного парков Кишинева призвано обеспечить столичных жителей качественным общественным транспортом, а также гарантировать транспортную безопасность в связи с нестабильностью работы маршруток.

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