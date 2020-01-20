Назначен новый советник президента в области местной публичной администрации и регионального развития (ФОТО)

Игорь Додон подписал указ о назначении Геннадия Юрко на должность своего советника в области местной публичной администрации и регионального развития. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

Известно, что Геннадий Юрко окончил Академию государственного управления, у него большой опыт в данной области. Ранее он занимал ответственные посты в органах местной власти. В последнее время возглавлял кишиневское территориальное управление Государственной канцелярии.

Игорь Додон приветствовал Геннадия Юрко в президентской команде и пожелал успехов в деятельности, которую ему предстоит осуществлять.