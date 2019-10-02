Назначен новый координатор-резидент ООН в Молдове

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Саймон Спрингетт назначен новым координатором-резидентом Организации Объединенных Наций (ООН) в Молдове, начиная с 1 октября этого года. У него 25-летний международный опыт в области гуманитарной деятельности и развития. Он возглавит Бюро координатора-резидента, задачей которого является координирование усилий работающей в Молдове страновой команды ООН для обеспечения эффективной помощи в ускорении развития страны в соответствии с программой-2030 по устойчивому развитию.

Ранее Спрингетт работал директором по операциям и заместителем директора по ответным операциям в Департаменте международного развития Великобритании. В течение пяти лет занимал должность координатора-резидента ООН, представителя-резидента ПРООН и представителя Фонда ООН в области народонаселения одновременно в Исламской Республике Мавритания и Республике Сейшельские острова. На протяжении всей своей карьеры занимал ключевые руководящие должности в международной благотворительной организации Oxfam, пишет moldpres.md.

Бюро координатора-резидента ООН отвечает за внедрение во всем мире пакета реформ ООН, который был обнародован генеральным секретарем ООН в 2018 году. Саймон Спрингетт сменил на посту координатора-резидента ООН в Молдове Дафину Герчеву.