Назначен новый и. о. директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений

Назначен новый и. о. директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений

Люба Жигня-Сувейка обеспечит временное исполнение обязанностей директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ). Соответствующий приказ был подписан министром юстиции Олесей Стамате.

Люба Жигня-Сувейка является старшим инспектором юстиции и обеспечит временное исполнение обязанностей главы учреждения до назначения нового директора, пишет moldpres.md. Она была представлена коллективу госсекретарём Министерства юстиции Вероникой Михайловой-Морару.

Должность директора НАПУ стала вакантной в ноябре 2018 года после отставки бывшего главы ведомства Аурелия Сухана.

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