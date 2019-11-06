Назначен новый генеральный директор НКСС

Назначен новый генеральный директор НКСС

Елена Цыбырнэ назначена на должность генерального директора Национальной кассы социального страхования (НКСС). Соответствующее решение было принято сегодня в правительстве.

Генеральный секретарь правительства Андрей Спыну заявил, что Елена Цыбырнэ работает в НКСС с 2001 года. В настоящее время она занимает должность заместителя начальника Главного управления внутреннего аудита учреждения. Цыбырнэ является магистром в области управления, а также лиценциатом в экономике, пишет moldpres.md.

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