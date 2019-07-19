Назначать врио генпрокурора будет глава государства

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Лицо, которое будет обеспечивать временное исполнение обязанностей генерального прокурора, будет назначаться Президентом Республики Молдова по предложению Высшего совета прокуроров. Депутаты приняли сегодня в двух чтениях соответствующий законопроект.

Согласно проекту, заседание ВСП, на котором выдвигается предложение, созывается максимум через три дня после того, как должность стала вакантной. Временное исполнение обязанностей будет обеспечиваться до организации конкурса и назначения нового генерального прокурора указом президента, пишет moldpres.md.

Президент страны сможет отклонить кандидатуру, предложенную ВСП, если будут установлены неопровержимые доказательства несовместимости кандидата соответствующей должности; нарушения законодательства или законных процедур его отбора. В случае отклонения кандидатуры или если Высший совет прокуроров не предлагает кандидатуру в указанный срок, исполняющий обязанности генерального прокурора будет назначен указом президента по предложению парламента, с положительным заключением ВСП. Парламент предложит кандидатуру максимум через три дня с момента отклонения кандидатуры президентом или с момента истечения срока, в течение которого Высший совет прокуроров должен был предложить кандидатуру.

До настоящего времени закон нечетко регулировал вакантность должности генпрокурора. Действующая правовая норма регламентирует порядок обеспечения временного исполнения обязанностей генерального прокурора в случае его отсутствия или невозможности выполнения своих полномочий.

Бывший генеральный прокурор Эдуард Харунжен ушел в отставку 11 июля 2019 года. В настоящее время исполняющим обязанности генпрокурора является его заместитель Игорь Попа.