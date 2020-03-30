Наживались в разгар пандемии: полиция оштрафовала “предпринимателей”, торговавших онлайн масками и дезинфектантами (ВИДЕО)

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Сотрудниками Управления по расследованию экономического мошенничества были зарегистрированы 4 случая незаконной продажи дезинфицирующих средств, перчаток и медицинских масок.

В частности, были выявлены четверо граждан, которые торговали через социальные сети дезинфицирующими средствами, перчатками и медицинскими масками без документов о происхождении и сертификатов соответствия качества продукции. Полиция изъяла 4 700 масок, 150 ёмкостей с дезинфицирующим средством и 100 пар перчаток на общую сумму 60 000 леев.

По всем случаям были составлены протоколы о нарушениях. В соответствии с действующим законодательством, горе-предпринимателям грозят штрафы от 3 000 до 4 500 леев.

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