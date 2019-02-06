Навязываемое прошлое

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О попытках властей стерилизовать историческое сознание народа

В последнее десятилетие в Молдове активно внедряется румынизм. И хотя власти неоднократно заявляли, что образование в РМ вне политики, сложно не заметить, как и в этой сфере всё политизировано. Подтверждает это и тот факт, что вместо школьной дисциплины «История Молдовы» уже много лет учащимся средних учебных заведений преподаётся предмет «История румын и всеобщая история».

Дан приказ, смотря на запад

Но если многие жители Молдовы считают, что изучать историю чужого государства, имея при этом богатую и насчитывающую 660 лет свою, – нонсенс, то в профильном госведомстве по этому поводу есть своё мнение.

В ответе Министерства просвещения, культуры и науки за подписью госсекретаря ведомства Анжелы Кутасевич, присланном на соответствующий запрос «АиФ в Молдове», говорится, что школьная дисциплина «История румын и всеобщая история» была учреждена по решению Национального совета по куррикулуму и двумя приказами Минпросвета – №331 от 12.05.2010 г. и №124 от 07.03.2012 г. Вместе с тем при подготовке нормативных документов по дисциплине был учтён ряд рекомендаций международных экспертов по изучению истории, включённых в документы, разработанные на европейском уровне, Меморандум Евросоюза о непрерывном образовании, а также «предложения, поступившие из всех районов республики». За переименование дисциплины высказалась и группа представителей академического, научного и образовательного сообщества страны.

Как узнаём из письма, содержание предмета структурировано и включает определённое количество часов по всеобщей, национальной и локальной истории. Объём материалов по всеобщему пространству в 4 классе составляет 25%, в 5–м – 50%, а в 6–12 – 40%; по национальному, соответственно, – 70%, 45% и 55%. Материалов по локальной (региональной) истории, то есть по нашей, во всех трёх циклах всего по 5%.

Выясняется, что подготовка учащихся ведётся «в соответствии с настоящими и будущими потребностями общества», «задача школы состоит в том, чтобы сформировать критическое мышление у учащихся, а дисциплина «История румын и всеобщая история» является средством реализации этих ключевых компетенций».

Не учебники, а издевательство

То есть школа ведёт подготовку детей, учитывая потребности общества, и предлагаемый материал должен сформировать у них критическое мышление? А вот учитель истории из Дондюшан Вера Францевна Аляева в комментарии «АиФ в Молдове» посетовала, что учебники, по которым ей приходится преподавать свой предмет, не то что критическое мышление не формируют, но и знаний никаких не дают учащимся, учитывая скудость материалов. В младших классах, например, куррикулум идёт вразрез с содержанием учебников. В 10 классе вообще нет тех основных тем, которые даются выпускникам при сдаче экзаменов на звание бакалавра.

– Учебник для 12 класса русскоязычных школ – это издевательство над детьми, – говорит Вера Аляева. – Помимо того что он издан в виде брошюрки, искажены и многие факты. К примеру, 22 июня 1941 года там называется днём освобождения Бессарабии. Материал по Второй мировой войне дан вместе с описанием Первой мировой, и всего на трёх страницах. В этом учебнике нет никаких сведений, по нему просто невозможно сдавать на бакалавра, а между тем в экзаменационных тестах от ученика требуется более углублённое понимание тем. А учебники, изданные под эгидой Европы, содержат лишь выжимки из информации, на основе которых невозможно сделать какие-то выводы, оценить какое-либо историческое событие. В учебниках за 8 класс вообще допущено более 10 ошибок в датах.

По мнению педагога со стажем, если мы хотим воспитать патриотов своей страны, нужно издавать соответствующие учебники.

– По этой школьной дисциплине важно издать качественные учебники, потому что история – политический предмет, – говорит педагог Аляева. – Ученик даже 12 класса не может выбрать из общей информации в интернете ту, которая соответствует сегодняшней политике (на русском языке её просто нет). Если посмотреть тесты для экзаменов, нельзя не заметить усиленное навязывание политики воссоединения с Румынией. От детей требуют говорить именно так, противоположное мнение чревато снижением оценки. Это пока не касается экзаменов на степень бакалавра, но, боюсь, это скоро и на выпускных экзаменах может начаться.

Операция «Стерилизация»

А между тем в ответе Минпросвета, в завершающем блоке, отмечается, что «благодаря определённым компетенциям школьная дисциплина «История румын и всеобщая история» призвана оценить образовательный контекст познания и изучения прошлого, развития патриотических чувств к нации, уважения и любви к родине и стремления сохранить свободу и независимость».

Так вот, если стоит цель донести до молодого поколения правду о прошлом, то, по мнению доктора истории Анатолия Дубровского, было бы правильно и естественно, чтобы в школах РМ преподавалась именно история нашей страны, «так как Молдова, как государство, существовала значительно раньше, чем появилось румынское».

– При появлении государственной идентичности возникает и национальная, – отмечает А. Дубровский. – Раз образовалась такая идентичность, как Республика Молдова, должна изучаться её история с самых древнейших времён. Существование у нас множества проблем – экономических, социальных, культурных – говорит о том, что в Молдове не ведётся патриотическое воспитание в плане национальной идентичности. Проповедуется ирредентизм (политика по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. – Прим. автора), предпринимаются попытки стерилизовать историческое сознание народа, привить несвойственную ему идентичность.

Анатолий Дубровский утверждает, что к идее молдавской государственности, кроме социалистов, стали склоняться и другие политические силы. И он думает, что рано или поздно в школах будут преподавать «Историю Молдовы».

А пока учитель истории Вера Аляева и другие педагоги-историки ждут, когда же в Молдове появятся качественные национальные учебники хоть с какой-то точкой зрения на прошлые исторические события, чтобы можно было нормально преподавать.

– Поддерживаем мы это мнение или нет, хотим этого или нет, но будем читать свой предмет, – говорит педагог Аляева. – Как преподаватель с большим стажем работы и огромным багажом знаний я всё равно буду рассказывать ученикам правду о тех событиях, которые были. Считаю, что забывать свою историю – значит не иметь её вообще.

КОММЕНТАРИЙ

Патриоты другой страны

Руслан Шевченко, доктор истории, политический аналитик: Преподаваемая в школах дисциплина способствует воспитанию патриотов Румынии. Но так как значительной частью учёных и интеллигенции РМ Румыния воспринимается как своя страна, а Молдова – просто как временное государственное образование, которое неизбежно в скором будущем с ней воссоединится, то естественно, что история нашей страны для этой части сограждан – просто история одного из румынских регионов. Поэтому они не видят никаких противоречий в том, чтобы преподавать в Молдове историю Румынии, в лучшем случае дополняя её небольшими разделами об истории нашего «региона». В пользу министерства и тот факт, что до сих пор отсутствуют и альтернативные учебники по истории Молдовы, в которых бы история нашей страны рассматривалась равноудалённо от позиций всех заинтересованных политических сил.

Мнение Назарии

«Молдавский проект»

– Всё сводится к тому, что у нас нет независимого, ориентированного на национальный государственный интерес правительства. Они зависят от внешнего управления, в значительной степени – от Румынии. Более того, в составе этого правительства много людей, которые выступают за ликвидацию молдавского государства и присоединение его к Румынии.

Чтобы уничтожить молдавское государство, кроме многих других факторов, необходимо реализовать основную задачу – размыть духовные основы этой государственности, доказать молодому поколению – учащимся, – что оно случайно, незаконно, что оно – составная часть Румынии, похищенная сначала Российской империей, затем – СССР. Поэтому, мол, если исходить из исторической справедливости, «молдавский проект» следует закрыть и вернуть эту территорию румынам, «законным владельцам» этой земли. А история румын преподаётся, чтобы размыть национальную государственную идентичность у молдавских граждан и сделать из них, в лучшем случае, апатридов собственной страны, безразличных людей без родины, а в худшем – «ярых румынских патриотов» – орудие присоединения Молдовы к Румынии.

Сергей Назария, доктор истории, профессор ИМОМ

Любовь Чегаровская