Наведались в чужой дом и вынесли имущество: в Рыбнице задержали двоих подозреваемых в краже

Наведались в чужой дом и вынесли имущество: в Рыбнице задержали двоих подозреваемых в краже

23 сентября с заявлением в правоохранительные органы обратилась 56-летняя рыбничанка. Она просила привлечь к ответственности злоумышленников, похитивших её имущество.

Из принадлежащего женщине нежилого дома в Рыбницком районе исчезли холодильник, стиральная машина, газовый баллон и чугунная плита. Кража была совершена в период с середины мая по сентябрь, пишет mvdpmr.org.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались две жительницы города Рыбница 21 и 16 лет. Как выяснилось, девушки были знакомы с сыном заявительницы, а одна из них бывала в гостях в этом доме. По словам правонарушительниц, чужое имущество они взяли в счёт денежных средств, которые якобы задолжал одной из них молодой человек. Похищенное они уже успели сдать в пункт приёма металлолома, а деньги – потратить.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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