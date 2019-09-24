Наведались в чужой дом и вынесли имущество: в Рыбнице задержали двоих подозреваемых в краже

0

23 сентября с заявлением в правоохранительные органы обратилась 56-летняя рыбничанка. Она просила привлечь к ответственности злоумышленников, похитивших её имущество.

Из принадлежащего женщине нежилого дома в Рыбницком районе исчезли холодильник, стиральная машина, газовый баллон и чугунная плита. Кража была совершена в период с середины мая по сентябрь, пишет mvdpmr.org.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались две жительницы города Рыбница 21 и 16 лет. Как выяснилось, девушки были знакомы с сыном заявительницы, а одна из них бывала в гостях в этом доме. По словам правонарушительниц, чужое имущество они взяли в счёт денежных средств, которые якобы задолжал одной из них молодой человек. Похищенное они уже успели сдать в пункт приёма металлолома, а деньги – потратить.

Обстоятельства инцидента выясняются.