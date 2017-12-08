NATO go home: социалисты встретили открытие бюро связи НАТО в Кишиневе протестом (ВИДЕО)

Депутаты и муниципальные советники Партии социалистов, а также активисты «Молодой гвардии» пикетировали сегодня, 8 декабря, открывшийся в Кишиневе офис связи Североатлантического альянса.

«НАТО нам не надо!», «Молдова — нейтральная страна», «Нет войне!», «NATO go home!», — скандировали участники протеста.

Депутат Партии социалистов Григорий Новак назвал открытие офиса НАТО беззаконием. Он подчеркнул, что власти приняли это решение несмотря не только на нормы закона, но и на мнение граждан, которые выступают категорически против сотрудничества нашей страны с Североатлантическим альянсом.

— Согласно Конституции, мы нейтральное государство. Если кто-то забыл об этом, советуем им прочитать высший закон. Мы уже видели, как НАТО «осчастливил» некоторые страны, где были уничтожены целые народы. Поэтому мы говорим твердое «нет» открытию этому бюро. Если бы на эту тему был проведен опрос, уверен, что большинство граждан выступили бы против этого, — сказал он.

Депутат Партии социалистов Василий Боля, в свою очередь, отметил, что ни в одной другой нейтральной стране мира нет подобного офиса. Он подчеркнул, что жители Молдовы уже переживали ужасы войны, и не хотят ее повторения на территории республики. С другой стороны, лидер «Молодой гвардии» Виктор Поляков отметил, что социалисты категорически не согласны с открытием бюро связи НАТО, так как эта организация преследует исключительно военные цели, а молдаване — мирный народ, который не хочет иметь никакие отношения с военными организациями.

— Разве НАТО приносит мир? Давайте вспомним Косово, Ирак, Сирию, Ливию…Зачем НАТО нашей республике? НАТО нам не надо! Власти в очередной раз показывают, что они плюют на Конституцию. Народ должен решать эти вопросы. Долой альянс! — сказал муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов.

Он также выразил уверенность в том, что принятый вчера закон о запрете российских телепередач в Молдове стал подарком к открытию офиса НАТО.

— Молдавский народ — нейтральный народ. Мы не хотим быть между молотом и наковальней, — добавил Одинцов.

Депутат Партии социалистов Влад Батрынча подчеркнул, что более 80% молдаван выступают против НАТО и хотят жить в нейтральном государстве, но власти навязывают населению этот военный блок.

— В скором времени эта власть уйдет в историю, и этот офис будет закрыт. Долой НАТО! — подчеркнул социалист.

Отметим, что в преддверии открытия офиса президент Молдовы Игорь Додон предупредил, что это может иметь серьезные негативные последствия.