Наталья Орейро намерена попробовать молдавские конфеты и мамалыгу и дать потрясающее шоу в Кишиневе (ВИДЕО)

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Звезда аргентинских сериалов Наталья Орейро прибыла вчера в Кишинев. В молдавской столице певица даст концерт в рамках турне “Незабываемый тур”.

Несмотря на то, что мероприятие пройдет 16 марта, всемирно известная артистка решила прилететь в нашу страну за 4 дня до действа, чтобы основательно его подготовить. Орейро призналась, что впервые оказалась в Молдове и мало что знает о нашей стране, а потому она намерена ближе ознакомиться с республикой в ближайшие дни, побывать в красивых местах, а также попробовать молдавские конфеты, мамалыгу и другие яства национальной кухни.

Примечательно, что ранее актриса неоднократно бывала в России, а также в соседней Румынии. Орейро даже записала несколько композиций на русском языке для своих фанатов, а потому она прекрасно понимает его и даже немного на нем говорит, что она и продемонстрировала во время интервью в аэропорту.

Наталья Орейро выступит в Национальном дворце имени Николая Сулака в это воскресенье. Стоимость билетов на концерт составила от 300 до 1500 леев.

Жителям Молдовы Орейро знакома по главной роли в сериале “Дикий ангел”, который покорил сердца миллионов людей по всему миру.