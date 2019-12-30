Насыщенная неделя на границе: в Молдову въехали более 226 тысяч человек

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В период с 23 по 29 декабря в пунктах пересечения поток лиц составил 405 169, из которых 226 492 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 93 067.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 50% из всех пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 28 декабря, когда было зарегистрировано 65 045 пересечений, а трафик транспорта составил 14 820. Чаще всего границу пересекали граждане Молдовы – 35 736 пересечений, из которых 18 840 – на въезд в страну.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушень» – 77 205 пересечений;

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 58 459 пересечений;

КПП «Скулень» – 44 842 пересечения;

КПП «Атаки» – 40 257 пересечений;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 30 533 пересечений;

КПП «Крива» – 24 974 пересечений;

КПП «Кагул» – 20 508 пересечений;

КПП «Костешты» – 18 795 пересечений.