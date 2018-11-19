Настырный молдаванин дважды за неделю пытался незаконно попасть на Украину, но его планы рушили пограничники

Настырный молдаванин дважды за неделю пытался незаконно попасть на Украину, но его планы рушили пограничники

На прошлой неделе гражданин Молдовы 2 раза попытался незаконно пересечь границу и попасть на Украину. Сотрудники Пограничной полиции задержали неугомонного мигранта на 72 часа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вчера, 18 ноября, патруль сектора Погранполиции Каплань, который находился на службе, заметил человека, направлявшегося в сторону населённых пунктов Крокмаз – Старокозачье. Всего в 100 метрах от пограничной линии он был задержан.

Правоохранители идентифицировали личность нарушителя. Им оказался 30-летний гражданин Молдовы. Выяснилось также, что это его вторая попытка за неделю незаконно пересечь границу. Так, 14 ноября он уже попытался попасть на территорию соседней страны через пропускной пункт Тудора – Старокозачье.

По факту данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере до 37 500 леев, общественные работы на срок до 240 часов или лишение свободы до 2 лет.

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