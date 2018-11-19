Настырный молдаванин дважды за неделю пытался незаконно попасть на Украину, но его планы рушили пограничники

На прошлой неделе гражданин Молдовы 2 раза попытался незаконно пересечь границу и попасть на Украину. Сотрудники Пограничной полиции задержали неугомонного мигранта на 72 часа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вчера, 18 ноября, патруль сектора Погранполиции Каплань, который находился на службе, заметил человека, направлявшегося в сторону населённых пунктов Крокмаз – Старокозачье. Всего в 100 метрах от пограничной линии он был задержан.

Правоохранители идентифицировали личность нарушителя. Им оказался 30-летний гражданин Молдовы. Выяснилось также, что это его вторая попытка за неделю незаконно пересечь границу. Так, 14 ноября он уже попытался попасть на территорию соседней страны через пропускной пункт Тудора – Старокозачье.

По факту данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере до 37 500 леев, общественные работы на срок до 240 часов или лишение свободы до 2 лет.