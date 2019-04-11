Наступили на те же грабли: сотрудников ЖДМ вновь поймали за кражей топлива (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники ГП «Железная дорога Молдовы» продолжают воровать топливо из молдавских поездов. После инцидента, который произошёл 2 месяца назад в Бельцах, и инцидента в Унгенах на прошлой неделе, был выявлен новый случай кражи топлива в Окнице на этой неделе.

Директор регионального депо Анатолий Тихий сообщил, что ничего не знает о последней краже, которая, согласно данным источника портала deschide.md, произошла 8 апреля. Тем не менее пресс-секретарь Инспектората полиции Окницы Светлана Тылпэ рассказала, что 8 апреля неизвестные лица украли 130 литров топлива на территории ЖДМ Окница. По данному делу проходят два подозреваемых. Инцидент подтвердили и сотрудники Службы внутренней безопасности ЖДМ. Кроме этого, полиция Окницы рассказала о другом случае кражи топлива, который произошёл 24 марта.

– 24 марта неизвестные лица украли на территории депо локомотивов в Окнице 11 литров топлива и 7 литров моторного масла. Инцидент был подтверждён сотрудниками Службы внутренней безопасности ЖДМ. Сумма ущерба устанавливается. Украденное имущество было найдено на нейтральной территории, – сообщила Светлана Талпэ.

Напомним, что в начале марта текущего года четыре человека, в том числе два сотрудника ЖДМ, попались на краже топлива из локомотива. В преступной схеме участвовали механик, помощник механика и два сторонних лица. Подозреваемые рассчитывали слить 500 литров топлива, однако их планам помешали сотрудники Службы внутренней безопасности, прибывшие на место происшествия. Нарушителям удалось слить лишь 150 литров дизельного топлива. Подобный инцидент произошёл 30 марта. Согласно данным Инспектората полиции Унген, в этом случае в краже топлива участвовали два сотрудника ЖДМ, которых поймала Служба внутренней безопасности.

Стоит отметить, что с сентября 2018 года заработная плата машинистов локомотивов увеличилась на 50%. Средний оклад, который они получают, составляет около 12 000 леев.