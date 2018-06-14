Наступил на те же грабли: пойманному во второй раз пьяным за рулём жителю Дубоссар грозит уголовное наказание

Спустя месяц после первого правонарушения органы правопорядка вновь поймали незаконопослушного жителя Дубоссар, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, 5 мая житель Дубоссар был привлечён к ответственности за невыполнение законного требования сотрудников милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Должных выводов правонарушитель не сделал и вновь отправился в путь, употребив спиртное.

Во второй раз водитель Жигули был остановлен сотрудниками отделения ГАИ на перекрёстке улиц Ленина и Громовой. Регистрационные документы оказались в порядке, однако от водителя вновь исходил запах спиртного. Его отстранили от управления и препроводили в Центральную районную больницу. Акт освидетельствования подтвердил, что автомобилем он управлял в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Стоит отметить, что поправки в законодательство Приднестровья, вступившие в силу в начале мая текущего года, предполагают, что если водитель ранее был лишён прав за пьяное вождение, а затем его повторно задержали за аналогичное нарушение, то ему грозит не административная ответственность, а уголовная.