Настойчивый информатор во второй раз сообщил о заложенной в здании Апелляционной палаты бомбе

Настойчивый информатор во второй раз сообщил о заложенной в здании Апелляционной палаты бомбе

В полицию поступило второе на сегодняшний день сообщение о заложенной в здании Апелляционной палаты Кишинёва бомбе. Органы правопорядка и сапёры вновь прибыли к учреждению.

Стоит отметить, что первое сообщение о бомбе, которое поступило в Службу 112 сегодня утром, оказалось ложным. По данным полиции, второе сообщение поступило приблизительно в 14.00. Органы правопорядка и сапёры прибыли к зданию, чтобы проверить наличие взрывоопасного предмета, передаёт protv.md.

Согласно последней информации, второе сообщение о минировании здания Апелляционной палаты, тоже оказалось ложным.  Полиция выясняет все обстоятельства и выявляет человека, сообщившего о бомбе.

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