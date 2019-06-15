В жаркий период в столичных парках установят резервуары с питьевой водой

В жаркий период в столичных парках установят резервуары с питьевой водой

Сотрудники “Apă-Canal Chişinău” начали установку резервуаров с питьевой водой в общественных парках Кишинёва. Это решение является частью комплексных мер по защите населения в период повышенной температуры воздуха.

Специалисты заверяют, что вода будет ежедневно проверяться на качество. Также в людных местах и парках будут размещены точки, продающие прохладительные напитки и мороженое. Кроме того, будут предусмотрены пункты первичной медицинской помощи населению.

Гражданам напоминают, что в период жаркой погоды желательно ежедневно пить до 2 литров воды, избегать алкогольных и сладких газированных напитков, употреблять больше свежих фруктов и овощей, снизить физические нагрузки и, по возможности, носить светлую одежду.

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