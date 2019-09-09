Насос стоимостью 50 тысяч леев был украден во дворе дома в Трушенах: злоумышленник задержан (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали 26-летнего жителя Шолданештского района по подозрению в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, мужчина проник во двор строящегося дома в коммуне Трушены и украл строительный насос. Сообщение в полицию было получено 16 августа. По словам владельца, неизвестный украл имущество, в том числе насос марки «Putzmeister», стоимость которого составляет 50 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал правоохранителям, что ранее работал на владельца дома. 14 августа мужчина пришёл забрать свои вещи и не устоял перед соблазном украсть насос, пока хозяина не было дома.

Украденное имущество было изъято и возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.