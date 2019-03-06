Наследницы Клары Цеткин

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Идут века, а гендерный вопрос не исчезает

111 лет прошло с того дня 8 марта, когда по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации более 15 тысяч представительниц прекрасного пола собрались на митинг, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда, а также предоставления им избирательного права. О некоторых правах мы спорим до сих пор.

В погоне за мужчинами

Многое с тех пор изменилось, в том числе и в Молдове. Женщины не только обладают правом голоса, но и активно избираются на руководящие должности, в законодательный орган страны. Однако, по мнению независимых экспертов, представительницы прекрасного пола нашей страны до сих пор получают заработную плату меньше, чем мужчины.

– Разница в оплате труда неуклонно растёт: если в 2013 году она составляла 6 995 леев, то в 2017-м – уже 12 133 лея, – отметила в ходе пресс-конференции, посвящённой Дню равенства в оплате труда аналитик общественной политики центра «Партнёрство для развития» (ЦПР) Наталья Ковриг. – Чем выше зарплата, тем больше разница в оплате труда женщин и мужчин. В тех отраслях, где средняя зарплата превышает 10 тыс. леев, диспропорция между зарплатами составляет более 50%.

Чтобы дотянуться до зарплаты мужа, женщинам нужно 52 дополнительных дня в году. Может, именно поэтому средняя продолжительность жизни жительниц Молдовы на восемь лет больше, чем у мужчин. Догоняем их по доходам, а на это нужны годы.

Эксперты констатируют, что согласно закону работодатели должны назначать равный оклад за одинаковую работу представителям обоих полов. Но по факту эти требования в большей мере выполняют только государственные структуры. Что творится в частных, известно одной налоговой инспекции – согласно трудовому договору, об оплате труда в коммерческих структурах распространяться не рекомендуется. Замечено, что должности руководителей различных звеньев чаще достаются мужчинам. Может быть, в большинстве своём они всё-таки умнее, чем представительницы прекрасного пола и нечего тут на Клару Цеткин пенять?

«Женщины Молдовы до сих пор получают зарплату меньше, чем мужчины. Разница в оплате труда неуклонно растёт: если в 2013 году она составляла 6995 леев, то в 2017-м – уже 12 133 лея».

На пенсию – умирать

Вслед за заработной платой «укороченной» у женщин получается и пенсия.

– В 2017 году гендерная разница в пенсиях составляла почти 3800 леев, или 19% – не в пользу женщин, – привела пример директор программ в ЦПР Родика Ивашку. – Анализ в динамике показывает, что гендерные различия в размере пенсий увеличились: в 2012 году разница составляла 16,3%, пять лет спустя она достигла 19% в год. Анализ территориальных данных показывает: пенсионерки из Кишинёва больше всего страдают от гендерных различий – разница в размере их пенсий с мужчинами ежегодно составляет 8500 леев.

Пенсии рассчитываются в зависимости от накопленного страхового стажа и суммы взносов социального страхования, перечисленных застрахованными лицами за период их трудовой деятельности в фонд соцстрахования. Дамы раньше выходили на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Позже пенсионный возраст был увеличен: до 57 лет для женщин, до 62 – для мужчин, но разница в 5 лет оставалась. Сейчас возраст выхода на пенсию увеличился до 58 лет для женщин и до 63 – для мужчин. Но к 2028 году страховой стаж и пенсионный возраст для мужчин и женщин уравняются (страховой стаж – 34 года, пенсионный возраст – 63 года), как предусматривает введённая властями общеизвестная пенсионная реформа. Если именно за это в своё время боролись активистки за права женщин Клара Цеткин и Роза Люксембург, то их стремления в рамках Молдовы увенчались успехом.

Лишний элемент

Впрочем, даже у самого ярого женоненавистника язык не повернётся сказать, что женщины глупее мужчин. До определённого возраста девушки во многом даже опережают парней, поскольку они, как правило, более усердны. Потом появляются дети, и карьерный рост на время приостанавливается. Частично поэтому современная молодёжь не спешит обзаводиться потомством. «Сначала карьера, потом – семья» – примерно так размышляют потенциальные мамы. Тем более что ребёнок требует немалых затрат. Так что дети проявляются как лишний элемент, мешающий личностному и карьерному росту.

По нынешним законам, молодая мама, если она не работала до рождения малыша, будет получать от государства ежемесячное пособие на ребёнка в размере 540 леев. Так что студенты детей рожать не спешат, ну, а потом следует упомянутая карьера. Вот и получается, что нынешние дамы за свои права борются по-своему: они просто перестают рожать детей. В прошлом году Молдова вошла в список стран с самой низкой рождаемостью в мире. При этом наша республика занимает четвёртое место в рейтинге стран по сокращению населения.

Факт снижения рождаемости в Молдове подтверждает и советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова.

– Только повышением пособий проблему не решить, она гораздо глубже, – сказала в комментарии «АиФ в Молдове» Е. Горелова. – В данном случае задействованы глубокие миграционные процессы, отток граждан из страны, в том числе и женщин детородного возраста. Разрушаются семьи, у нас не очень хорошая динамика браков-разводов. В целом в стране на государственном уровне не поддерживается институт семьи. Таким образом, проблема сокращения рождаемости носит масштабный характер, поэтому необходимо разработать комплексные программы по поддержке молодых семей. Нужно продумать механизмы, связанные с полным или частичным трудоустройством молодых мам, установить льготы для этой категории женщин, увеличить размер пособий на детей, помочь молодым семьям в приобретении жилья и многое другое.

И в урегулировании гендерных вопросов женщинам должны помочь мужчины, поскольку именно им в итоге приходится принимать важные государственные решения. Иначе мир останется без детей и заботливых бабушек.

КОММЕНТАРИЙ

Разница высокого уровня

Алина Андронаке, специалист по общественным кампаниям в ЦПР: Анализ деклараций об имуществе и личных интересах кандидатов на парламентских выборах показал, что по общенациональному округу разница между средним доходом мужчины и женщины довольно велика – 53%. Соответственно у кандидата-мужчины за последние два года средний доход был около 335 тыс. леев, а у кандидата-женщины – около 178 тыс. леев. В одномандатных округах за этот же период средний доход мужчины составляет примерно 826 тыс. леев, а женщины – 274 тыс. леев. Помимо более низкой зарплаты, у женщин меньше и имущества – автомобилей, домов, земельных участков, банковских счетов – и их стоимость ниже.

За право жить

Мнение Гончаровой

– Когда мы говорим о повышении пенсионного порога, вопрос надо рассматривать с нескольких позиций. С одной стороны, оставаться вне работы не комфортно – человек чувствует себя хуже и в моральном, и в материальном плане. С другой, более важной стороны, эта работа должна быть, и её выполнение должно приносить моральное удовлетворение. Как показывает практика, женщинам, по каким-то причинам потерявшим рабочее место, после 50 лет устроиться на работу довольно сложно. На мой взгляд, пенсионный возраст следовало бы оставить таким, каким он был, но в данном случае нужно говорить не только о пенсионном пороге, но и о размере самой пенсии. Она должна быть такой, чтобы человек открывал перед собой новые возможности, реализовывал мечты, которые не смог реализовать, отдавая себя работе. На пенсии люди должны получать удовольствие от того, что они делают. Я думаю, что нужно создавать одинаково достойные условия как для мужчин, так и для женщин. Социологи говорят о том, что люди, рождённые в 60-е годы прошлого столетия, попадают в новый физиологический разряд – им природа дала на 20 лет больше активной жизни, чем предыдущему поколению. Пенсионный возраст должен определяться тем периодом, когда человек ещё активен, когда ещё можно реализовать свои жизненные планы. Но для этого необходимо, чтобы человек получал достойную пенсию. В этом плане в нашей стране не всё однозначно. Люди, которые выйдут на пенсию в этом году, будут получать в 3–4 раза больше тех, кто стал пенсионером 5–8 лет назад. И это уже несправедливость.

Ольга Гончарова, эксперт в области межэтнических отношений

Наталья Устюгова