Насиловавший родную дочь отец получил пожизненное

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Житель Страшенского района был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Удалось доказать, что в период с сентября по декабрь 2018 года 57-летний обвиняемый систематически насиловал свою 11-летнюю дочь.

Насилие происходило дома, пока жена обвиняемого уезжала на работу в село. Каждый раз мужчина угрожал несовершеннолетней, если та расскажет матери о случившемся. Вскоре жертва все же призналась маме в том, через что ей пришлось пройти. Женщина тут же обратилась в полицию, а обвиняемого задержали. Задержанный так и не признал свою вину.