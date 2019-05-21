Насиловал несовершеннолетнюю падчерицу: жителя Яловен приговорили к 24 годам заключения

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Прокуратура приговорила 40-летнего жителя Яловен к 24 годам лишения свободы. Мужчина совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

В период с 2017 до 2018 года обвиняемый систематически насиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы. Инциденты происходили, когда матери не было дома, либо когда та находилась в соседней комнате.

В полицию обратилась соседка потерпевшей, и вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина не признал себя виновным.

Стоит отметить, что прокуроры потребовали для подсудимого пожизненного заключения, посчитав решение суда первой инстанции слишком мягким.