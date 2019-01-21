Насильнику несовершеннолетней дочери дали 10 лет тюрьмы

0

Житель района Фалешты был приговорён к 10 годам лишения свободы за изнасилование собственной несовершеннолетней дочери. Инцидент произошёл осенью 2018 года.

Согласно доказательствам, представленным прокуратурой, мужчина избил свою 9-летнюю дочь и подверг её сексуальному насилию. Всё произошло, когда мама девочки ушла на работу в ночную смену. Жертва и её младший брат остались “под присмотром” отца.

Вскоре несовершеннолетняя пожаловалась школьной учительнице, которая, в свою очередь, обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого задержали.

Задержанный 29-летний мужчина полностью признал вину. Он проживал с матерью пострадавшей девочки в течение 6 лет и ранее уже был судим за насилие в семье.