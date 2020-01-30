Нашли запасной ключ и угнали авто: патрульные поймали катающихся на Audi подростков

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Мальчики заметили, что владелец автомобиля оставил одну из дверей незапертой, а затем, проникнув в машину, нашли запасной ключ. Подростки катались на Audi около двух часов, пока их не поймали патрульные.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, инцидент произошёл минувшей ночью. У въезда в город Глодяны патрульные заметили автомобиль марки Audi, который ехал, виляя из стороны в сторону. Полицейские приказали водителю остановиться, и он выполнил требование. После этого выяснилось, что за рулём находился 16-летний подросток. В машине ещё находились трое мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет.

Хулиганы признались, что угнали автомобиль, припаркованный на одной из улиц Бельц. Владелец оставил машину с незапертой дверью. Более того, мальчики нашли в нём запасной ключ. Транспортное средство было доставлено на специальную парковку. На место происшествия прибыла оперативная группа Инспектората полиции Глодян.

В связи с инцидентом НИП настоятельно рекомендует родителям постоянно беседовать с детьми. Кроме того, водителей просят не оставлять ценные вещи в машине, а также закрывать окна и двери перед уходом.