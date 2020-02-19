Нашли повешенной: появились подробности гибели 15-летней школьницы

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Стали известны детали смерти несовершеннолетней, чьё тело было обнаружено этим утром в парке на Рышкановке.

Погибшая была ученицей 9-го класса, пишет deschide.md. В администрации школы не могут объяснить поступок девушки и утверждают, что никаких изменений в её поведении не замечали. В понедельник утром она ушла на занятия, но домой не вернулась, а этим утром подвешенный на суку дерева труп несовершеннолетней обнаружил в парке прохожий.

По словам друзей жертвы, девушка была из хорошей семьи, а за день до трагедии отмечала день рождения старшего брата. Известно, что в телефоне погибшей был обнаружен запрос о том, как завязать узел на верёвке.

Полиция рассматривает версию самоубийства, однако точную причину смерти ещё предстоит установить.