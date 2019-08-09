Нашла на пляже чужие документы и попыталась выехать из страны: обман молдаванки раскрыли на румынской границе

Нашла на пляже чужие документы и попыталась выехать из страны: обман молдаванки раскрыли на румынской границе

22-летняя гражданка Молдовы попыталась пересечь границу Румынии, представив на таможне документ, найденный на пляже в Констанце. Её ждёт наказание за попытку незаконного пересечения границы.

Румынские пограничники задержали девушку, которая пыталась незаконно покинуть территорию страны, используя удостоверение личности, принадлежащее другому лицу. Инцидент произошёл в среду вечером. Молдаванка ехала в качестве пассажира на автомобиле, зарегистрированном в Болгарии, пишет publika.md со ссылкой на mediafax.ro.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md