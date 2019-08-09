Нашла на пляже чужие документы и попыталась выехать из страны: обман молдаванки раскрыли на румынской границе

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22-летняя гражданка Молдовы попыталась пересечь границу Румынии, представив на таможне документ, найденный на пляже в Констанце. Её ждёт наказание за попытку незаконного пересечения границы.

Румынские пограничники задержали девушку, которая пыталась незаконно покинуть территорию страны, используя удостоверение личности, принадлежащее другому лицу. Инцидент произошёл в среду вечером. Молдаванка ехала в качестве пассажира на автомобиле, зарегистрированном в Болгарии, пишет publika.md со ссылкой на mediafax.ro.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.