Нашёл коноплю на улице: у жителя Слободзеи изъяли наркотические средства

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На неприятный запах из соседней квартиры пожаловались жильцы многоквартирного дома из посёлка Первомайск Слободзейского района. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В квартире помимо 23-летнего хозяина находились его приятели: 25-летний местный житель и 20-летняя тираспольчанка. В помещении правоохранители обнаружили сушёную растительную массу, предположительно коноплю. Обнаруженное изъяли и направили на экспертизу, пишет mvdpmr.org.

Хозяин жилья пояснил, что коноплю нашёл на улице. По факту незаконного оборота наркотиков проводится проверка.