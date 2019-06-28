Нашествие шакалов в Глодянском районе: хищники уничтожают домашнюю птицу и скот

Нашествие шакалов в Глодянском районе: хищники уничтожают домашнюю птицу и скот

По словам жителей села Кажба Глодянского района, животные по ночам пробираются в хозяйства и уничтожают птицу и других домашних животных. На днях местным жителям удалось убить одного хищника. Люди опасаются, что у животных может быть бешенство.

Как рассказала одна из жительниц села, в конце прошлой недели она проснулась от сильного лая собаки, а когда вышла на улицу, то увидела дикое животное. По словам женщины, шакалы уничтожили в её хозяйстве 40 кур, передаёт canal3.md.

Сельчане говорят, что шакалы нашли убежище в одном из заброшенных домов. Люди опасаются, что животные могут быть переносчиками бешенства.

Не исключено, что вскоре животных может стать больше. Они представляют немалую опасность для населения. Мы вызовем специалистов и сделаем всё, чтобы не допустить очага бешенства, – сообщил мэр села Кажба.

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