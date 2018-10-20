Нашептал на 96 тысяч леев: чиновнику, диктовавшему правильные ответы ученикам автошколы, грозит до 6 лет тюрьмы

Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника Департамента регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава Агентства государственных услуг. Чиновнику инкриминируется злоупотребление служебным положением.

Согласно материалам дела, должностное лицо, будучи в качестве члена экзаменационной комиссии, в период с ноября 2017 по февраль 2018 года во время проведения экзаменов для будущих водителей помогал за деньги справиться с практическими и теоретическими заданиями.

Чиновник диктовал ученикам шёпотом или указывал жестами на правильные ответы, а в некоторых случаях и вовсе сдавал экзамен вместо будущих водителей. Таким методом он «помог» около 300 ученикам получить водительское удостоверение.

В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого, стоимость которого составила 96 558 леев. Чиновник признал свою вину. Ему грозит штраф в размере до 117 500 леев или лишение свободы на срок до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности на срок от 5 до 10 лет.