“Наше приглашение – вернуться к законности”, – Чебан

Говоря о повторном приглашении демократов к переговорам, вице-спикер парламента, социалист Ион Чебан отметил, что “наша позиция не изменилась”.

– Это наша общая позиция. Пусть освободят государственные учреждения, немедленно позволят доступ легитимного правительства, признанного международным сообществом, поддержанного практически всеми в Молдове, а также диаспорой, чтобы оно могло начать работать. Пусть уберут палатки и тех, кто сидит там за деньги или за другое вознаграждение, всех спортсменов и так далее. Наше приглашение – вернуться к законности, – сказал он.