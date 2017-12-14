Наш скандальный «шанхай»

Как застройщикам удаётся легализовать незаконные новостройки?

Кишинёв превратился в стройплощадку, где одна за другой сдаются в эксплуатацию многоэтажки, не предусмотренные в генплане муниципия. Да и где тот генплан? Многие объекты становятся причиной конфликта, где пересекаются интересы горожан, застройщиков и власть предержащих.

Удивляться нечему: строительная отрасль – одна из самых прибыльных. На ней многие хотят заработать, поэтому находящиеся у кормушки власти и придумывают схемы и даже меняют законы.

Подложные коттеджи

Наступление многоэтажек на частный сектор в пределах улиц Караджале и Вишинилор начался ещё в 2009 году, когда один из пустовавших участков площадью в шесть соток обрёл хозяина, а он его сдал в аренду строительной компании под новострой. Соседи даже в страшном сне не могли себе представить, что на таком небольшом отрезке земли может уместиться одиннадцатиэтажный(!) жилой дом, но оказалось, что всё возможно, если застройщики действуют в сговоре с чиновниками мэрии.

По словам жительницы дома № 31 на ул. Вишинилор Натальи Колос, все застройщики действуют по хорошо отработанной схеме. Получают в мэрии разрешение на строительство 2-3-этажного объекта, в случае с домом на ул. Караджале – на возведение коттеджа. Если жители близлежащих домов начинают возмущаться, им показывают первоначальный проект, подтверждающий факт строительства малоэтажного здания. А поскольку при рытье котлована сложно определить будущую высотность дома, о новых планах застройщика и дополнительных этажах, увы, становится известно слишком поздно. Возмущённые жильцы выходят на протесты, требуют от чиновников мэрии остановить строительство и объяснить, почему нарушается закон. Клерки изворачиваются, несут всякую художественную чепуху – типа, что застройщику пришлось переделать проект, так как он понёс убытки, а для их покрытия нужно построить больше квартир, чтобы за счёт продаж возместить все потери. Даже если горожане подают в суд на застройщика, пока длится тяжба, возведение многоэтажки завершается. К этому времени уже распроданы и все квартиры, активно разрекламированные на сайте стройкомпании. И всё заканчивается узакониванием новостроя.

Спящий надзор

– Всё происходит из-за попустительского отношения властей: не работает ни одна инстанция, не реагируют и структуры по надзору за строительством , – возмущается жительница дома № 18 на ул. Вишинилор Людмила Танасьева. – Сначала подняли одну многоэтажку, несмотря на то что в кадастре эта земля отведена для одноуровневых домов, а в 2015 году появилась новая компания, которая нацелилась на два других земельных участка, расположенных на пересечении улиц Вишинилор – Караджале. И сегодня от неё просто нет спасения.

Схема внедрения в частный сектор очередной многоэтажки та же, только последствия для жильцов близ расположенных домов экстренно серьёзные: потрескавшиеся стены, обрушившиеся потолки, осыпавшаяся штукатурка. Группа жильцов пожаловалась «АиФ в Молдове» на то, что одним ранним утром ноября все они проснулись от страшного гула и тряски. Схватив детей, взрослые выбегали на улицу, думая, что началось землетрясение. А оказалось, что это застройщик без предупреждения взялся трамбовать котлован. И вот в таком режиме постоянной тряски и грохота людям пришлось прожить почти месяц, пока не были завершены все подготовительные работы. Жильцы протестуют, подают в суд, добиваются отмены разрушительного внедрения многоэтажки в частный сектор, соблюдения гарантированного им Конституцией права на личную жизнь, ведь наличие рядом высотного дома, из окон которого новосёлы будут наблюдать за буднями частников на земле, их совсем не прельщает.

Люди уверены, что по такой же схеме будет возведён и многоэтажный дом на пересечении улиц Алба Юлия и Караджале, хотя вывешенный щит с данными об объекте анонсирует строительство… коттеджа не выше трёх этажей.

Как дуплекс разросся

В аналогичной ситуации оказался и житель столичного пригорода Дурлешты Анатолий Куничану. По его словам, на соседствующем с ним участке появились новые хозяева, которые изначально заявили о строительстве коттеджа-дуплекса на три этажа, что было подтверждено и архитектором примэрии Дурлешт, но сегодня над домом семьи Куничану уже возвышается… шестиуровневый недострой. Сколько ещё этажей поднимут соседи – неизвестно, но возмущающемуся Анатолию они пообещали одни неприятности, если посмеет жаловаться и чинить им препятствия.

Воюет со строительным беспределом в столице и гражданский активист Юлиан Украинец. Рядом с частным домом, где проживают его родственники, по адресу ул. Хыждеу, 122, находился исторический памятник национального значения, который застройщик взялся якобы реставрировать, а в итоге снёс, чтобы построить многоэтажку. Сегодня поднято уже семь этажей здания. Юлиан судится с застройщиком. Чтобы запугать активиста, на него заведено уже три административных дела, но молодой человек не намерен отступать.

Высотные аппетиты либералов

Муниципальный советник Александр Одинцов говорит, что весь этот нынешний беспредел с незаконным строительством в столице творится с подачи либералов. По приблизительным подсчётам советников-социалистов, за годы управления Кишинёвом мэром Киртоакэ и его командой было отчуждено около 300 гектаров муниципальной земли. А депутатам парламента от ЛП при поддержке либерально-демократического большинства удалось протащить ряд изменений в действующее законодательство, облегчающих экономическим агентам возможность строить. Сейчас уже, например, больше не нужно уведомлять Госстройинспекцию о начале работ по возведению дома. А ещё до внесения поправок административный кодекс предусматривал для застройщика-нарушителя, помимо штрафа, и снос незаконного строения. Сейчас уже слова «снос» нет в документе. Суд за незаконно строящийся объект обязывает компанию заплатить только штраф, и она может преспокойно поднимать здание выше.

– Либералы подчинили законы полностью интересам строителей, которые сейчас что хотят, то и творят, – возмущается Александр Одинцов. – Они облегчили процесс сдачи объектов в эксплуатацию, а это облегчение – не что иное, как управление коррупционными потоками. В результате общественный контроль за всем этим невозможен.

Не может застройщиков проверить и Госстройинспекция, так как её лишили контролирующих полномочий, превратив в констатирующий орган. Проверяющие функции переданы претурам, но они тоже ничего не в состоянии сделать, потому что ещё не разработан и не принят мунсоветом соответствующий регламент. А суд если и наказывает за незаконное строение, то штрафом, и не больше одного раза, но сносить объект не заставляет – закон это не предусматривает! В итоге дом достраивают и легализуют.

Внедриться поскорее!

Лидер неправительственной организации «Любимый город» Виталий Возной многие годы активно борется с незаконным строительством. Благодаря его активистам и ещё ряду городских организаций удалось остановить возведение мансард на многоэтажках, заморозить строительные работы на ул. Каля Ешилор, 16, Садовяну, 2 и по ряду других адресов. Вместе с тем Виталий Возной, не дождавшись этого решения от муниципалитета, намерен разработать онлайн-карту всех строек в Кишинёве. Местная власть обещала покрыть половину расходов на реализацию проекта из гражданского бюджета. Общая стоимость проекта – 41 тыс. леев, из которых 21 тыс. будет выделена мэрией.

Городской активист убеждён, что гражданское общество должно активно бороться с незаконным строительством, даже если порой кажется, что это бесполезно. А муниципальный советник Александр Одинцов говорит, что положить конец существующему безобразию можно, приняв ряд важных документов: актуализировать генплан, принять комплексную дорожно-транспортную схему, зональный план сектора Центр, а также остальных столичных микрорайонов. Но, к сожалению, на эти все мероприятия нужно время, а застройщики спешат внедриться в жилые массивы со скоростью спринтеров.

КОММЕНТАРИЙ

Как кроссовки к смокингу…

Ион Карпов, экс-главный архитектор муниципия Кишинёв:

– Генплан Кишинёва – пусть со всеми его недостатками – и существующие строительные нормы не позволяют вклинивать многоэтажные здания в сектора, где есть дома с частными хозяйствами. Как не подходят кроссовки к смокингу, так и многоэтажки не вписываются в частный жилой массив.

МНЕНИЕ

Где большой куш?

Майя Лагута, председатель НПО Salvgardare:

– Власти продают наши дворы, чья стоимость была включена в цену приватизированных жильцами квартир. Вклинивание в жилые массивы – это дешёвое строительство, так как коммуникации уже проложены, а продаются квартиры с учётом затрат на инженерные сети. С этих продаж застройщики получают хороший капитал.

Подготовила Любовь Чегаровская