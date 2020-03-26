“Нас спасут карантин и спокойствие”: Цырдя ответил на фейки троллей о коронавирусе

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Дорогие коллеги, друзья!
Смотрю, многие специально обученные граждане продолжают толкать лютую чушь про Италию, Испанию, США. Якобы там люди живут чуть ли не лучше, чем до эпидемии и карантина !
И только Молдова – самая бедная страна ЕС и СНГ – сидит на сотнях миллиардах и плюет на собственных граждан!
1) В этих странах отменили коммуналку, уплату налогов, штрафы, кредиты!
2) Несмотря на простой, платят всем зарплаты, даже частникам!
3) Доктора бесплатно лечат всех подряд.
4) Нигде нет армии, только у нас допустили такую дичь.
5) Малому и среднему бизнесу дают крупные дотации, причем безвозвратно.
Не удивляйтесь. Такие же посты распространяют либералы в РФ, Украине, Беларуси и в других странах СНГ. Интересно, зачем?
Рассмотрим по порядку.
1) Коммуналку, налоги, штрафы нигде в мире не отменили. Кое-где отложили уплату, как и в Молдове, в принципе. При этом у нас снизили цену на ГСМ, кредиты, ищут, как понизить тарифы ЖКХ.
2) Зарплаты платят бюджетникам, как и в Молдове. Частники – на свое усмотрение. Чаще – нет.
3) Бесплатное лечение всех – бред. В Италии отказываются лечить пенсионеров. Их оставили умирать.
Элементарно не хватает ИВЛ, коек, лекарств. Как и в Испании. В США за лечение – $30.000! Остальных лечат… на дому, по скайпу. В богатой Швеции даже тестов не делают – дорого. Сейчас делают только в критических случаях. В РМ – всем желающим и диаспоре тоже (у них нет полиса).
4) Армия – везде. В Париже, в США, Италии, Румынии, Сербии, Китае… Гугл вам в помощь.
5) Дотации дают только крупному бизнесу в США и в ФРГ (банки, автокорпорации). Остальные – за свой счет. В других странах – еще хуже. В принципе, на Западе, это традиция – спасают крупных акул. Аргумент простой – too big to fail.
А теперь позволю себе задать этим господам пару вопросов.
1) Назовите мне хоть одну страну, с конкретными фактами, где есть бесплатные коммуналка, зарплаты, аннулирование налогов и т.д? СССР не в счет.
2) Раз в Италии и Испании так хорошо, почему наша диаспора так бежит оттуда? Здесь же намного хуже. Мы самая бедная страна ЕС и СНГ.
3) Раз там лечат всех бесплатно, а медицина – по высшим стандартам, почему такое огромное количество смертей: Италия – 7503, Испания – 4089, Франция – 1,331, США – 1,036, Молдова – 1 (28 в критическом состоянии).
А, может, вирус вскрыл, что система прогнила и ее нужно срочно реформировать? Что либерализм, который всегда плевал на социалку в пользу экономики, изжил себя?
Что санатории, медпункты, больницы (школы, садики) – это основа НАЦИИ и их закрывать – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ? Повторюсь – преступление, даже если этого требуют МВФ и Всемирный банк.
Вывод прост – нас спасут карантин и спокойствие. И вера, конечно. Власти делают всё, что могут. Давайте отвечать им тем же.
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