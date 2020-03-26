“Нас спасут карантин и спокойствие”: Цырдя ответил на фейки троллей о коронавирусе

1) В этих странах отменили коммуналку, уплату налогов, штрафы, кредиты!

2) Несмотря на простой, платят всем зарплаты, даже частникам!

3) Доктора бесплатно лечат всех подряд.

4) Нигде нет армии, только у нас допустили такую дичь.

5) Малому и среднему бизнесу дают крупные дотации, причем безвозвратно.

Не удивляйтесь. Такие же посты распространяют либералы в РФ, Украине, Беларуси и в других странах СНГ. Интересно, зачем?

Рассмотрим по порядку.

1) Коммуналку, налоги, штрафы нигде в мире не отменили. Кое-где отложили уплату, как и в Молдове, в принципе. При этом у нас снизили цену на ГСМ, кредиты, ищут, как понизить тарифы ЖКХ.

2) Зарплаты платят бюджетникам, как и в Молдове. Частники – на свое усмотрение. Чаще – нет.

3) Бесплатное лечение всех – бред. В Италии отказываются лечить пенсионеров. Их оставили умирать.

Элементарно не хватает ИВЛ, коек, лекарств. Как и в Испании. В США за лечение – $30.000! Остальных лечат… на дому, по скайпу. В богатой Швеции даже тестов не делают – дорого. Сейчас делают только в критических случаях. В РМ – всем желающим и диаспоре тоже (у них нет полиса).

4) Армия – везде. В Париже, в США, Италии, Румынии, Сербии, Китае… Гугл вам в помощь.

5) Дотации дают только крупному бизнесу в США и в ФРГ (банки, автокорпорации). Остальные – за свой счет. В других странах – еще хуже. В принципе, на Западе, это традиция – спасают крупных акул. Аргумент простой – too big to fail.

А теперь позволю себе задать этим господам пару вопросов.

1) Назовите мне хоть одну страну, с конкретными фактами, где есть бесплатные коммуналка, зарплаты, аннулирование налогов и т.д? СССР не в счет.

2) Раз в Италии и Испании так хорошо, почему наша диаспора так бежит оттуда? Здесь же намного хуже. Мы самая бедная страна ЕС и СНГ.

3) Раз там лечат всех бесплатно, а медицина – по высшим стандартам, почему такое огромное количество смертей: Италия – 7503, Испания – 4089, Франция – 1,331, США – 1,036, Молдова – 1 (28 в критическом состоянии).

А, может, вирус вскрыл, что система прогнила и ее нужно срочно реформировать? Что либерализм, который всегда плевал на социалку в пользу экономики, изжил себя?

Что санатории, медпункты, больницы (школы, садики) – это основа НАЦИИ и их закрывать – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ? Повторюсь – преступление, даже если этого требуют МВФ и Всемирный банк.

Вывод прост – нас спасут карантин и спокойствие. И вера, конечно. Власти делают всё, что могут. Давайте отвечать им тем же.