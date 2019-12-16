Нас не застроить

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Как новая власть в муниципии намерена бороться с незаконным строительством? Т. Вултур, Дурлешты

Отвечает Ион Чебан, мэр муниципия Кишинёв:

– На данный момент завершается работа над проектом документа, предусматривающего внесение изменений в законодательство в сфере строительства. В связи с этим мэрия совместно с правительством провела несколько совещаний для совершенствования законодательства в этой области. По законопроекту, если он будет принят, местной публичной администрации предоставят дополнительные полномочия для контроля над выдачей разрешительных строительных документов. Также будет ужесточено наказание для тех, кто строит незаконно.

Кроме того, внесено предложение увеличить срок рассмотрения заявок на выдачу разрешительных строительных документов с 10 до 30 дней. Это позволит тщательней проверять весь пакет документов. Норму планируется ввести на один год.

Надеюсь, что в ближайшее время этот проект будет поддержан и за его принятие проголосуют как в правительстве, так и в парламенте. Необходимо положить конец коррупции и хаосу в строительстве в муниципии Кишинёв.