Молдаванина-нарушителя задержали на румынской границе

Молдаванина-нарушителя задержали на румынской границе

27-летнего водителя из Молдовы остановили для проверки в пункте пересечения границы “Албица-Яссы”. Мужчина за рулём автомобиля Volkswagen, зарегистрированного в Германии, не имел права на передвижение по дорогам общего пользования в Румынии.

Как оказалось, на автомобиле были регистрационные номера с ограниченным сроком действия и действительные только на территории Германии, пишет publika.md. Молдаванин утверждал, что не знал об этом факте.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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