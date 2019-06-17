Нарушение на таможне: мужчина попытался нелегально ввезти в страну пестициды

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Сотрудники пункта пересечения “Сорока-Цекиновка” пресекли попытку перевезти через границу партию пестицидов без документов о происхождении. Нарушителем оказался житель села Застынка Сорокского района.

В конце прошлой недели на въезде в страну был остановлен 62-летний гражданин Молдовы. Мужчина перевозил в мешках несколько пачек сока, что насторожило пограничников. В результате было принято решение провести тщательный досмотр. В итоге в упаковках обнаружилась жидкость, которая по запаху и цвету напоминала химические вещества, используемые в сельском хозяйстве. Задержанный гражданин признался, что купил пестициды на территории Украины для личного пользования, однако документов о происхождении у него не было.

Обнаруженные вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.