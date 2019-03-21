Украинец пытался провезти оружие через молдо-румынскую границу

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На пункте пропуска на границе с Молдовой и Румынией был задержан гражданин Украины, который пытался провезти в нашу страну револьвер. Инцидент произошел на КПП “Мамалыга”. Во время мероприятий пограничного контроля на автомобиль Hyundai отреагировала служебная собака, натренированная на поиск оружия.

Правоохранители изъяли у водителя револьвер “Флобер” калибра 4 мм, который находился в нише двери автомобиля, передаёт unn.com.ua. Оружие пытался провезти в Молдову 50-летний гражданин Украины.

Запрещённый к ввозу предмет был изъят в установленном порядке. Обстоятельства инцидента выясняются.