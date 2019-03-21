Украинец пытался провезти оружие через молдо-румынскую границу

Украинец пытался провезти оружие через молдо-румынскую границу

На пункте пропуска на границе с Молдовой и Румынией был задержан гражданин Украины, который пытался провезти в нашу страну револьвер. Инцидент произошел на КПП “Мамалыга”. Во время мероприятий пограничного контроля на автомобиль Hyundai отреагировала служебная собака, натренированная на поиск оружия.

Правоохранители изъяли у водителя револьвер “Флобер” калибра 4 мм, который находился в нише двери автомобиля, передаёт unn.com.ua. Оружие пытался провезти в Молдову 50-летний гражданин Украины.

Запрещённый к ввозу предмет был изъят в установленном порядке. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md