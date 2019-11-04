Нарушитель пытался провезти контрабанду сигарет в машине с двойным дном (ФОТО, ВИДЕО)

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3 ноября сотрудники Таможенной службы изъяли более 46 000 сигарет и автомобиль, использованный для незаконной перевозки табачных изделий. Товар был умело спрятан в импровизированном тайнике, оборудованном в днище автомобиля, следовавшего в Германию.

Инцидент был зарегистрирован на КПП “Леушены” на выезде из страны. При сканировании кузова автомобиля Fiat Scudo таможенники заметили подозрительные предметы, спрятанные в полу транспортного средства. В результате из тайника было извлечено 46 400 сигарет марок “Winston” и “Marlboro” с акцизными марками РМ.

В результате контрабандные сигареты и транспортное средство были конфискованы. Расследование с целью установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности продолжается.