Нарушитель карантинного режима попался на краже

Нарушитель карантинного режима попался на краже

В милицию обратился 51-летний тираспольчанин. Мужчина сообщил, что 19 апреля со своим приятелем приехал к родственникам. Компания распивала спиртное, а утром потерпевший не досчитался денег в своём кошельке.

Как выяснилось, когда ночью все легли спать, 32-летний гость вытащил кошелёк из кармана товарища и забрал деньги. Подозреваемого задержали, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина нарушил режим самоизоляции. 18 апреля он вернулся из Украины и обязан был находиться на карантине две недели.

За нарушение режима ему назначили 10 суток административного ареста. По факту кражи проводится проверка.

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