Нарушитель из Украины попытался незаконно пересечь молдавскую границу

Нарушитель из Украины попытался незаконно пересечь молдавскую границу

Пограничники в пункте пропуска Волинтирь задержали гражданина Украины, который намеревался покинуть территорию Молдовы, обойдя пограничный пункт. Мужчина признал свою вину, заявив, что решился на такой шаг из-за того, что превысил срок пребывания в Молдове.

Инцидент произошёл 21 февраля. Пограничники заметили человека, быстрым шагом направляющегося к границе. Вскоре мужчина был задержан. 35-летний житель Одесской области признался, что хотел пересечь границу страны незамеченным, так как превысил срок пребывания на территории Республики Молдова.

В результате правонарушителю грозит штраф в размере до 750 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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