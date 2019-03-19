Нарушитель границы скрывался у родственников, чтобы избежать наказания

Нарушитель границы скрывался у родственников, чтобы избежать наказания

Правоохранители задержали гражданина Молдовы буквально через сутки после того, как тот был объявлен в розыск за незаконное пересечение молдо-румынской границы. Мужчине грозило провести в тюрьме 4 месяца. Решение суда было вынесено ещё в ноябре 2018 года, однако мужчина скрывался от правоохранительных органов, в результате чего и был объявлен в розыск.

Сегодня полицейские провели обыск в доме родственников разыскиваемого лица – в селе Пелиней Кагульского района. В результате 32-летний нарушитель был задержан.

Во время беседы с сотрудниками пограничной полиции молодой человек признался, что пытался спрятаться у родных в надежде избежать тюремного заключения. Нарушителя доставили в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.

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