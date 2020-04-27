Нарушил границу в поисках лучшей доли: молдавские правоохранители задержали иностранца-нелегала

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Сотрудники Пограничной полиции задержали гражданина Украины при попытке незаконного пересечения границы. Мужчина пояснил, что отправился на поиски работы.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. 30-летнего мужчину без документов обнаружили в 1,5 км от государственной границы. Выяснилось, что молодой человек является жителем украинского села Удобное.

Нарушителя передали украинской стороне. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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