Нарушенный покой

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О повреждении могил на Еврейском кладбище

В день празднования еврейского праздника Пурим, 20 марта, стало известно о массовом разрушении могильных памятников на Еврейском кладбище, расположенном на ул. М. Милано. В соцсетях активно распространялись фотографии, на которых видны десятки поваленных и поломанных могильных надгробий.

Хотели как лучше…

Как писала ранее «АиФ в Молдове», в конце 2018 года молдавское правительство приняло решение отреставрировать в 2019 году Еврейское кладбище, в связи с чем на реализацию этого проекта в госбюджете было заложено 10 млн леев. На первом этапе были запланированы работы по вырубке хаотично выросших на кладбище деревьев.

И вот, спустя несколько месяцев, оставшись без зелёных насаждений, некрополь предстал перед глазами людей в плачевном виде. В обществе прокатилась волна недовольства и возмущения.

По словам директора Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников (АИРП) Иона Штефэницэ, в 2010 году, когда он возглавил эту структуру, в ведомстве с сожалением констатировали, что на Еврейском кладбище было идеальное место для наркоманов. Там, в зарослях деревьев, любители жарить шашлыки разводили огонь и устраивали пикники.

– Поэтому я обрадовался, когда в конце 2018 года правительство взялось решить эту проблему, ведь за последние 50 лет там ничего не делалось, – отметил И. Штефэницэ. – Был разработан план действий, чтобы реабилитировать, возродить и сохранить это достояние еврейского народа. Однако из-за сложных условий вырубка производилась вручную, без машин и кранов, в результате из 24 тыс. могил 80 были повреждены. Проектом предусмотрено восстановление, реабилитация и реставрация поломанных надгробий.

«Из-за сложных условий вырубка производилась вручную, без машин и кранов, в результате из 24 тыс. могил 80 были повреждены. Но проектом предусматривается восстановление, реабилитация и реставрация поломанных надгробий».

Не нужно интриг

Представитель еврейской общины в Молдове Павел Туев сказал, что община отслеживает все работы, осуществляемые в рамках проекта. Министерству просвещения, ответственному за реализацию плана, предоставлена возможность довести до конца начатую работу. Тем более что госведомство взяло на себя обязательство восстановить все повреждённые могилы.

С заявлением выступила и еврейская община Молдовы. «Тема сохранения и восстановления культурного наследия страны не должна вызывать противостояний и политических интриг и разделять общество. Мы надеемся, что в кратчайшие сроки будет утверждён архитектурный план реставрации кишинёвского Еврейского кладбища, и работы по его восстановлению и консервации будут продолжены с учётом мнения Еврейской общины РМ», – говорится в заявлении.

Разбитые сердца

А между тем некоторых пользователей соцсетей возмутили слова главы АИРП о том, что Еврейское кладбище не реставрировалось около полувека. Знающие хорошо историю этого некрополя кишинёвцы рекомендуют изучить её и г-ну Штефэницэ, так как серьёзные восстановительные работы проводились с 2003 по 2006 г. фондом Dor le dor без всякой поддержки государства.

Как выяснила «АиФ в Молдове», тогда была расчищена территория, определены кварталы, приведены в порядок могилы, сделана их опись. Благодаря этому сотни людей смогли найти места захоронения своих родных. На деньги фонда также восстановили ограду, сделали новые кованые ворота, провели воду, установили освещение.

«И вот когда всё было сделано, кто-то, видимо, решил, что на уходе за заброшенными могилами фонд «рубит бабло», – отмечает одна из пользователей соцсетей Юлия С. – Фонду и его помощникам путь на Еврейское кладбище был закрыт. Муниципальные службы в отсутствие контроля со стороны общественности довели его до плачевного состояния, чтобы теперь правительство могло… обезобразить одно из старейших захоронений города до «европейских стандартов», как это уже сделано с частью памятников культуры города».

Люди настаивают, что подобные работы должны вести профессионалы, и руководить этими работами тоже должны профессионалы! Потому что работа, которая разбивает сердца людей и бьёт по их карману, никому не нужна.

Анастасия Погодина