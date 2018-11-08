Нарушения не пройдут: экономических агентов оштрафовали на 116 тысяч леев

По результатам деятельности подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), в период с 26 октября по 1 ноября было проведено 17 проверок среди хозяйствующих субъектов в области растениеводства.

Были также проверены 11 складов для хранения зерновых культур у 22 хозяйствующих субъектов, продающих фитосанитарную продукцию и удобрения, 2 сельскохозяйственных магазина и 2 склада временного хранения PUFF. Проверки проводились также среди 23 экономических агентов, которые занимаются семенами и посадочным материалом для сбыта на внутреннем и внешнем рынках. Инспекторы НАБПП посетили с запланированными проверками 31 животноводческую и птицеводческую ферму, 41 предприятие по эксплуатации животных, 9 овчарен и 30 пасек.

В отчетный период было проверено 7 фармацевтических пунктов, 19 пунктов сбора молока, 5 пунктов бойни, 3 склада с холодильными камерами, 14 агрорынков и 8 торговых точек по сбыту мясных продуктов. Проверялись также молочная фабрика, пекарня, мельница, винодельческий завод, кондитерский цех, 3 завода по переработке фруктов и 6 складских помещений с продуктами питания. Инспекторы посетили 113 продовольственных магазина, 4 продовольственных ларька, 6 специализированных магазинов, 14 банкетных залов, 22 кафе, 4 бара, 7 столовых, 12 школьных пищеблоков и 16 дошкольных.

В общей сложности, после проверок, проведенных инспекторами НАБПП в течение указанного периода, было обнаружено 160 несоответствий, составлено 155 предписаний и 76 протоколов о правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составляет 116 600 леев.