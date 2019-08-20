Нарушения на границе: двое курили марихуану, ещё один повторно попытался нелегально покинуть страну (ФОТО)

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Двое граждан Республики Молдова были задержаны за нарушение режима приграничной территории, а также за употребление марихуаны. Ещё один гражданин, который ранее попадался на попытке незаконного пересечения границы, был повторно задержан за это же намерение.

В частности, как сообщает пресс-служба ведомства, от жителей была получена оперативная информация о нахождении в пограничной зоне транспортного средства с двумя неизвестными гражданами. Вскоре выяснилось, что мужчины употребляли марихуану при помощи самодельного ингалятора.

Было установлено, что нарушители являются жителями села Тараклия Каушанского района в возрасте 29 и 39 лет. Молодые люди подтвердили, что устройство принадлежало им, а наркотическое вещество было куплено у незнакомца. В результате был составлен протокол о нарушении режима пограничной зоны, а растительная масса была изъята и отправлена на экспертизу.

18 августа ещё один гражданин повторно попытался незаконно пересечь государственную границу в направлении Крокмаз-Староказачье. 31-летний житель Дурлешт был задержан в 50 м от границы. За попытку незаконного пересечения госграницы ему грозит внушительный штраф.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.