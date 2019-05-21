Нарушений на молдавской границе стало меньше

Нарушений на молдавской границе стало меньше

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 1 водитель проигнорировал правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 43 793. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 22 227. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 875 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 721.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 8 816 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 626 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 175 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 541 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 3 106 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 374 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 143 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 646 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 217 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md