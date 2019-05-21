Нарушений на молдавской границе стало меньше

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

3 человека нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;

1 водитель проигнорировал правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 43 793. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 22 227. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 875 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 721.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 816 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 626 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 175 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 541 пересечение,

КПП «Атаки» – 3 106 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 374 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 143 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 646 пересечений,

КПП «Крива» – 1 217 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.