Нарушений на молдавской границе стало меньше

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 3 человека нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 1 водитель проигнорировал правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 43 793. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 22 227. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 875 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 721.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 8 816 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 626 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 175 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 541 пересечение,
- КПП «Атаки» – 3 106 пересечений,
- КПП «Паланка» – 2 374 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 143 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 646 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 217 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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