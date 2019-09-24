Нарушение правил безопасности привело к двум пожарам в Приднестровье (ФОТО)

Нарушение правил безопасности привело к двум пожарам в Приднестровье (ФОТО)

Один из инцидентов случился 21 сентября в Григориополе. Хозяйка частного дома вернулась домой и обнаружила, что одна из комнат заполнена дымом. Горел диван, стоящий вплотную к печи. 66-летняя женщина принялась его тушить, но не справилась и вызвала пожарных.

Спасатели полностью ликвидировали пламя и не допустили его распространения на другие помещения, пишет mvdpmr.org. Однако комната, где находился очаг, выгорела полностью. Площадь воспламенения составила 9 кв. м.

Пенсионерка получила ожоги лица 1 и 2-й степени. Врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации пострадавшей. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Ещё один пожар случился в селе Суклея 22 сентября. В пожарную часть сообщили, что горит хозпостройка площадью 100 кв. м.

Как оказалось, 66-летний хозяин поставил на печь варить еду животным, а сам занялся домашними делами. Он даже не заметил, когда загорелся деревянный сарай. Теперь предстоит установить материальный ущерб.

По обоим фактам возгораний проводятся разбирательства.

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