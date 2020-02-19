Народный лидер! Президенту доверяет более половины населения страны, – опрос

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается уверенным лидером доверия граждан. Главе государства доверяет более половины населения страны, а именно 54,1% граждан. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 19 февраля, в столице.

Согласно итогам исследования, уровень доверия главе государства составляет 54,1%. Это первое место рейтинга. На втором – председатель Парламента РМ, лидер ПСРМ Зинаида Гречаный, у которой 29,7% доверия. На третьем – лидер ПДС, бывший премьер Майя Санду. Ей доверяют почти на 32% граждан меньше, чем президенту – всего 22,5%.

В топ-5 также вошел генеральный примар Кишинева Ион Чебан, у которого 19,2%. Далее – лидер демократов Павел Филип с 17,9%. У премьера Иона Кику – 16,4% доверия.

Опрос общественного мнения проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и на собственные средства с 10 по 16 февраля. В исследовании приняли участие 1173 человека. Погрешность составляет +/-3%.