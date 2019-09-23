Народный лидер! Более половины населения доверяет Игорю Додону

0

Президент Республики Молдова Игорь Додон – безоговорочный фаворит доверия граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Согласно исследованию, более половины населения – 54,8% – испытывает доверие к Игорю Додону. На втором месте – премьер-министр Майя Санду с 31,5% доверия. Следом – глава МВД Андрей Нэстасе с 26/,3% и председатель парламента Зинаида Гречаный с 22,7%.

Кроме того, возглавляемая Игорем Додоном администрация президента входит в топ государственных учреждений, которым граждане доверяют больше всего. О своем доверии институту главы государства заявили 54,1%. Больше доверия граждане испытывают только к церкви – 63,2%.

Опрос проводился с 11 по 20 сентября. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.